Cuánto vale pasaporte venezolano en Colombia 2026: Documentos y requisitos necesarios para trámite

Desde hace varios años miles de venezolanos han migrado a Colombia, por lo que contar con un pasaporte vigente es clave para acceder a servicios, regularizar estatus migratorio, viajar, realizar trámites bancarios y por supuesto poder trabajar en el país. Sin embargo, obtener el documento desde el exterior siempre ha generado dudas, especialmente por los cambios frecuentes en el sistema del SAIME.

No obstante, hay quienes aún no conocen cómo poder sacar dicho documento que, además, les permite trabajar o estudiar en territorio colombiano sin restricciones.

Debido a esto, En Caracol Radio les explicamos el paso a paso que deben seguir para tramitar el pasaporte venezolano desde Colombia.

¿Cómo sacar el pasaporte venezolano en Colombia 2026?

La solicitud del pasaporte habilitado se realiza a través de la página web www.saime.gob.ve

Allí debe seleccionar la opción ‘Pasaporte en el Exterior’

Ahí en el menú se despliega la opción para poder agendar cita en uno de los consulados habilitados: Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Medellín o Riohacha

Posteriormente deberá hacer el pago en línea

Asistir a la cita para la expedición del pasaporte

Tipos de pasaporte venezolano:

Pasaporte ordinario:

3 Meses a 2 años y 11 meses de edad.

Desde los 3 a 17 años de edad con 11 meses.

A partir de los 18 años de edad.

Pasaporte habilitado:

3 Meses a 2 años y 11 meses de edad.

Desde los 3 a 17 años de edad con 11 meses.

A partir de los 18 años de edad.

¿Cuál es la documentación necesaria para sacar el pasaporte venezolano en Colombia?

Planilla de solicitud de pasaporte del SAIME impresa hasta la declaración jurada.

impresa hasta la declaración jurada. Copia de la partida de nacimiento.

Original y Copia de la cedula de identidad venezolana.

Realice el pago en línea con tarjeta de crédito o débito (venezolana o internacional/colombiana)

Cuánto vale pasaporte venezolano en Colombia 2026:

Realice el pago en línea con tarjeta de crédito o débito (venezolana o internacional/colombiana) por un costo de $216 USD para adultos y $162 USD para menores de edad.

Listado de oficinas SAIME en Colombia:

Bogotá: Calle 53 No. 10-60/46, Piso 2; calle 10 No. 5-51; calle 114 No. 11-10; calle 20 No. 10-22 y calle 127 No. 11-21.

Medellín: Avenida El Poblado No. 41-70, Local 111 y calle 10 No. 49-30

Cali: Avenida 68 No. 3-25

Barranquilla: Calle 72 No. 5-25

Cartagena: Avenida Pedro de Heredia No. 78-23

Villavicencio: Calle 22 No. 20-70

Pereira: Calle 19 No. 8-20

Manizales: Avenida Santander No. 57-11

Ibagué: Avenida Ferrocarril No. 12-20

Popayán: Calle 10 No. 20-20

Bucaramanga: Carrera 33 No. 34-30

Cúcuta: Calle 7 No. 7-15

San Cristóbal: Avenida 20 No. 1-55

Puerto Carreño: Avenida 15 No. 20-20

