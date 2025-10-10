Corte confirma llamado a juicio para expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle por UNGRD

JUSTICIA

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dejó en firme el llamado a juicio para los expresidentes del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Este llamado queda en firme luego de que la Sala negó un recurso de reposición de la Defensa, además, en una decisión previa también se negó el recurso en el que la defensa de Calle Aguas solicitó la libertad al considerar que la calificación del proceso se dio cumpliendo los tiempos establecidos en la normatividad.

Este proceso pasará a las Sala Especial de Primera Instancia, mientras arranca el juicio, los expresidentes seguirán detenidos en la cárcel La Picota en el pabellón de funcionarios públicos.

¿Por qué están involucrados en escándalo de corrupción?

Name y Calle habrían recibido dineros provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favorecer el paso de las reformas del gobierno en el legislativo.

Esta desición de acusarlos se da luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas por parte del despacho del magistrado instructor, Francisco Farfán.

“La Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados”, dice la Corte.

Cabe resaltar que ahora el caso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia.

Expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle permanecen recluidos en la cárcel La Picota

La Corte Suprema de Justicia fijó como sitio de reclusión para Los expresidente del Senado, Iván Name y la Cámara, Andrés Calle, el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel Picota en Bogotá.

Los expresidentes del Congreso de la República, capturados el pasado miércoles 7 de mayo de 2025 y cumplirán su detención preventiva mientras avanza la investigación en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado para apropiación.

Name es investigado por presuntamente haber recibido $3.000 millones como soborno para agilizar las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con la Fiscalía, el dinero de Name, lo habría entregado la exconsejera presidencial, Sandra Liliana Ortiz, por orden del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González.

Calle, por su parte, habría recibido un soborno de $1.000 millones también para favorecer proyectos. Ese dinero habría salido de la contratación irregular en la UNGRD y entregado directamente por Sneyder Pinilla.