05 mar 2026 Actualizado 21:34

Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

Alarma en la Selección Colombia: preocupación por la lesión de una figura de cara al Mundial

El defensor cafetero tuvo que abandonar el partido entre Crystal Palace y Tottenham tras un fuerte golpe en el hombro

LONDON, ENGLAND - MARCH 05: Daniel Munoz of Crystal Palace goes off injured during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Crystal Palace at Tottenham Hotspur Stadium on March 05, 2026 in London, England. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images) / Catherine Ivill - AMA

LONDON, ENGLAND - MARCH 05: Daniel Munoz of Crystal Palace goes off injured during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Crystal Palace at Tottenham Hotspur Stadium on March 05, 2026 in London, England. (Photo by Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Las alarmas se encendieron para la Selección Colombia durante la jornada de la Premier League. Uno de los defensores habituales del combinado nacional tuvo que abandonar el compromiso entre Tottenham Hotspur y Crystal Palace luego de sufrir un fuerte golpe en los primeros minutos del partido.

La acción ocurrió en el arranque del encuentro, cuando el lateral colombiano intentó proyectarse por la banda derecha y fue derribado en una jugada de alta intensidad. Tras caer de forma aparatosa sobre el césped, el jugador quedó tendido con evidentes gestos de dolor en su hombro derecho, lo que obligó a la rápida intervención del cuerpo médico.

Aunque en un primer momento intentó continuar en el campo, el dolor fue aumentando con el paso de los minutos y finalmente tuvo que pedir el cambio antes de cumplirse el primer cuarto de hora del compromiso. La imagen del futbolista abandonando el terreno de juego sujetándose el brazo generó preocupación tanto en su club como en los seguidores de la Selección Colombia.

De momento no existe un parte médico oficial que confirme la gravedad de la lesión, pero el tipo de impacto en la articulación del hombro deja abierta la posibilidad de diferentes diagnósticos, desde una contusión fuerte hasta una posible luxación o afectación de ligamentos.

La situación genera inquietud en el entorno del combinado nacional, ya que el defensor se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del equipo. A la espera de los exámenes médicos, el cuerpo técnico de la Selección Colombia sigue atento a su evolución, pues su presencia podría verse comprometida para los próximos compromisos internacionales programados en la próxima fecha FIFA.

