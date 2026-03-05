Alarma en la Selección Colombia: preocupación por la lesión de una figura de cara al Mundial

Las alarmas se encendieron para la Selección Colombia durante la jornada de la Premier League. Uno de los defensores habituales del combinado nacional tuvo que abandonar el compromiso entre Tottenham Hotspur y Crystal Palace luego de sufrir un fuerte golpe en los primeros minutos del partido.

La acción ocurrió en el arranque del encuentro, cuando el lateral colombiano intentó proyectarse por la banda derecha y fue derribado en una jugada de alta intensidad. Tras caer de forma aparatosa sobre el césped, el jugador quedó tendido con evidentes gestos de dolor en su hombro derecho, lo que obligó a la rápida intervención del cuerpo médico.

Le interesa También: ¿Por qué Jhon Arias todavía no es titular en Palmeiras? Esto explicó el técnico Abel Ferreira

Aunque en un primer momento intentó continuar en el campo, el dolor fue aumentando con el paso de los minutos y finalmente tuvo que pedir el cambio antes de cumplirse el primer cuarto de hora del compromiso. La imagen del futbolista abandonando el terreno de juego sujetándose el brazo generó preocupación tanto en su club como en los seguidores de la Selección Colombia.

De momento no existe un parte médico oficial que confirme la gravedad de la lesión, pero el tipo de impacto en la articulación del hombro deja abierta la posibilidad de diferentes diagnósticos, desde una contusión fuerte hasta una posible luxación o afectación de ligamentos.

Le puede interesar: Grave acusación de Jorman Campuzano contra Rodrigo Contreras, tras Nacional vs Millonarios de Copa

La situación genera inquietud en el entorno del combinado nacional, ya que el defensor se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del equipo. A la espera de los exámenes médicos, el cuerpo técnico de la Selección Colombia sigue atento a su evolución, pues su presencia podría verse comprometida para los próximos compromisos internacionales programados en la próxima fecha FIFA.