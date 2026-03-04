Vandalizaron sede de campaña de Katherine Miranda, candidata al Senado, en Bogotá

Bogotá D.C

Hacía las 9:40 de la noche de este martes 3 de febrero fue vandalizada la sede de campaña de Katherine Miranda , representante a la Cámara y ahora candidata al Senado de la República.

A cinco días de las elecciones, hombres encapuchados lanzaron pintura negra contra la valla y la fachada del edificio de campaña de la congresista, ubicado en la calle 53 con carrera 7, en la localidad de Chapinero.

“Así es como algunos creen que se hace política en el país : con intimidación y amenazas. La democracia se defiende con argumentos, no con violencia”, escribió la candidata en su cuenta de X.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos, revisando las cámaras de seguridad del sector y recogiendo testimonios de habitantes para identificar a los responsables y capturarlos.

Cartel del cáncer

Este ataque sucedió a pocos días de que la congresista denunciara la existencia del cartel del cáncer en la Nueva EPS .

Miranda advierte que hay un esquema irregular de concentración de exámenes de alto costo, para diagnosticar y hacer seguimiento del cáncer, en la Clínica Clinaltec en la ciudad de Ibagué.

De acuerdo con las cifras reveladas por la congresista, en 2023 esa clínica recibió 176 pacientes desde otros departamentos, en 2024 fueron 723 pacientes remitidos y en 2025 la cifra aumentó a 1.846 pacientes.

“Esto representa un incremento del 946% frente a 2023″, señaló la candidata.