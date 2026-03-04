El voto obligatorio en Colombia es absolutamente necesario; se protege la democracia: Carlos Cuartas

Este miércoles, 4 de marzo, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló el candidato al Senado de la República, Carlos Cuartas, quien explicó algunas de sus propuestas refiriéndose, en una de ellas, a la coyuntura que involucra al secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

Lea más: “Hay que pasar de la politiquería a la política de Estado”: candidato a la Cámara Andrés Gaviria

Cabe recordar que, recientemente, Luis Alfredo Acuña, escolta del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, había sido capturado por llevar 145 millones de pesos en efectivo y publicidad de Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Partido Conservador. Sin embargo, un juez ordenó su liberación.

Cuartas dijo “tener un antídoto” para evitar este tipo de presuntos casos de corrupción. “Uno es fundamental, estructural, y otro es más de corto plazo, pero que también va a ayudar. Empiezo por el más inmediatista. Yo tengo entre mis proyectos de ley el voto obligatorio. El voto obligatorio en Colombia es absolutamente necesario”, aseveró.

“Colombia con el voto obligatorio acaba con esa compra y venta de votos. Se vuelve inalcanzable para cualquier corrupto comprar votos en Colombia, y con eso protegemos la democracia”, añadió.

Finalmente, explicó que la corrupción en Colombia no solo sale desde la clase política del país, sino desde cada ciudadano cuando realiza acciones como, por ejemplo, colarse en el transporte público, por lo que terminar con esta problemática es una tarea de todos.

Lea también: Candidato Andrés Vásquez relaciona a Sayco con su secuestro; la organización lo denunció penalmente

“Cada que hablan de corrupción solo miran a los políticos, que son simplemente la consecuencia de las actuaciones del día a día del ciudadano colombiano. Por eso hay que llegar a un tema cultural. La corrupción, si bien a la gente que la haga la pague, pues la corrupción tiene que prevenirse desde las organizaciones y desde las casas, desde el escarnio público al corrupto. Tener también nuevamente cátedra de valores y ética en los colegios y clases de democracia. La ignorancia política del colombiano tiende a infinito”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 07:39 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: