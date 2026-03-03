¿Carteles de la salud? Katherine Miranda expone presunta corrupción y señala al ministro Jaramillo

Katherine Miranda, representante y ahora aspirante al Senado de la República, estuvo en La Luciérnaga, programa en el lanzó fuertes críticas al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y dio detalles de las denuncias de presuntos carteles de la salud en Colombia.

La congresista mencionó que están asignando exámenes de alto costo a personas que en la actualidad padecen cáncer y los asignan a una clínica en Ibagué, Tolima, departamento del que es oriundo el ministro Jaramillo.

Afirmó que en 2023 hubo 203 remisiones a dicha clínica, pero en 2025 pasaron a ser 2120, “un incremento de más del 1.000%”.

“Ministro, explíquele al país, porque usted mismo sacó una resolución en el 30 de diciembre de 2025, que dice que cuando en el municipio de residencia del paciente no cuenta con el servicio requerido, será remitido al más cercano, entonces ¿por qué usted está mandando gente a hacerse ese examen desde el norte de Santander hasta Ibagué?”, expresó.

Moción de censura al ministro de Salud

Miranda también recordó que se adelantará una moción de censura contra Guillermo Alfonso Jaramillo “en 15 días” en el Congreso.

¿Por qué Katherine Miranda sigue en el Partido Verde?

A pesar de las denuncias sobre presuntos hechos corrupción de algunos congresistas del Partido Verde, Miranda explicó por qué decidió volverse a lanzar al Congreso por esta colectividad, aunque en algún momento pensó en retirarse de ese movimiento político.

“Ante la angustia de que pueda reelegirse el proyecto de Gustavo Petro, decidí mantenerme en el Partido Verde, dar la lucha y volverme a lanzar porque creo que le debo al país y estoy en la capacidad de afrontar una lucha para defender la democracia y la Constitución ante una posible elección de Iván Cepeda en la Presidencia”, sostuvo.

“Daré una batalla doble: en el Congreso y al interior del Partido Verde para retomar las banderas de Mockus”, agregó.

¿Por qué consulta votará Katherine Miranda?

Destacó que gente con ideas tan diferentes se hayan unido en La Gran Consulta por Colombia, en la que ella votará.

“La situación de Colombia está tan difícil que quiero apoyar ese liderazgo de La Gran Consulta. Gente tan diferente se une y me parece un mensaje poderoso”, mencionó.

Escuche la entrevista completa con Katherine Miranda aquí:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: