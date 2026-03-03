Clinaltec de Ibagué denuncia ante la Corte Suprema de Justicia a la representante Katherine Miranda

Ibagué

Caracol Radio conoció el comunicado a la opinión pública en el que Clínica Internacional de Alta Tecnología Clinaltec rechazó las afirmaciones hechas por la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quién denunció en redes sociales un presunto cartel del cáncer que involucraría a esta empresa.

Clinaltec calificó como irresponsables, injuriosas y calumniosas lo manifestado por Katherine Miranda en su cuenta de X “Una campaña política nunca justificará la mentira, la calumnia y la ofensa como medio de llegar al Senado de la República.

Por otra parte, resaltó Clinaltec que, por estar ubicada en el departamento del Tolima, no puede facultar a la congresista a inventar y especular sobre el nombre científico y la expansión obtenida en el tratamiento de complejas enfermedades.

“Los datos con los que se pretende sustentar la falsa información carecen de veracidad, aspecto que podemos demostrar en cualquier escenario; jamás un incremento en el número de pacientes atendido puede significar reproche alguno en un estado social de derecho”, indicaron las directivas de la clínica.

Finalmente, aseguraron que confían que en que la Corte Suprema de Justicia se restituya su derecho a la honra y al buen nombre vulnerado por la representante Miranda.

“Se ha radicado una denuncia penal ante la alta corporación por los delitos de injuria y calumnia, derivado de un actuar doloso por medio del cual se expresaron unas afirmaciones tan lesivas, carentes de sustento en contra de una institución científica que maneja temas de salud de alta complejidad. Estamos seguros de que la Corte Suprema reconocerá nuestro obrar transparente dentro del sector de la salud pública”, manifestaron.

Dato: Caracol Radio conoció que la Clínica Internacional de Alta Tecnología otorgó poder al abogado Jaime Lombana Villalba para radicar la correspondiente querella contra la representante a la Cámara.