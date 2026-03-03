Anuncian obras de renovación integral en el velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez

Medellín

Entre los cambios más importantes se encuentra la instalación de una nueva pista de madera con estándares internacionales, la construcción de un túnel adicional para cumplir con la normatividad vigente y la implementación de una estructura independiente que soportará la cubierta, el techo y la fachada.

Esta nueva estructura permitirá integrar de manera armónica el velódromo con el espacio público, garantizando mejores condiciones tanto para los deportistas como para los espectadores. El sistema constructivo incluirá el montaje de cerchas que sostendrán la cubierta definitiva, dándole al escenario una imagen renovada y moderna.

“Nosotros ya estamos en etapa de diseños. Esperamos que ya los próximos días empecemos los estudios de suelos. Así es como se va a ver la forma. Esa nueva estructura lo que va a soportar es toda la fachada y toda la cubierta, pero todos los otros elementos, todos van a cambiar. Y para poder nosotros instalar en este escenario, es una pista de madera, que es lo que llamamos el maderamen. Así va a ser el Martín Emilio Cochise Rodríguez”, expuso el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Desde la Alcaldía se destacó que este tipo de obras representan una nueva etapa para Medellín, en la que el deporte, la educación y la cultura se consolidan como pilares del desarrollo social.