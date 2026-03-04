El póker busca su lugar en el deporte colombiano

El poker, la práctica que durante años fue asociada únicamente con casinos y apuestas, intenta abrirse paso en el ecosistema deportivo del país. La Federación Colombiana de Póker trabaja para que esta sea reconocida oficialmente como deporte mental en Colombia.

Gelca Gutiérrez, directora operativa de la Federación, explicó en A Vivir Que Son Dos Días que el proceso tomó impulso tras el reconocimiento otorgado en 2022 por la International Mind Sports Association, entidad que agrupa disciplinas como los llamados “mind sports”. Con ese respaldo, en marzo de 2025 la federación obtuvo personería jurídica ante el Ministerio del Deporte.

Actualmente existen ligas departamentales en Atlántico, Bolívar, Cesar y Antioquia, mientras Bogotá y Valle del Cauca avanzan en su constitución. En paralelo, la federación estructura un ranking nacional y proyecta torneos oficiales que permitan consolidar formalmente el equipo Colombia.

En el ámbito internacional, el país forma parte de la World Poker Federation junto a más de 50 naciones. Jugadores colombianos ya compiten en escenarios globales, mientras que el proceso organizativo interno continúa fortaleciéndose.

Gelca Gutiérrez sostiene que el reconocimiento como deporte mental se fundamenta en tres ejes: la toma de decisiones pesa más que la carta recibida, la habilidad supera al azar en análisis masivos y, a largo plazo, el rendimiento del jugador entrenado prevalece. Estudios basados en millones de manos indican que la estrategia, la lectura del rival y el control emocional determinan la mayoría de los resultados.

Además, la Federación impulsa torneos interuniversitarios en alianza con instituciones de educación superior, donde las premiaciones incluyen becas académicas. El objetivo es transformar la percepción social del póker y posicionarlo como una disciplina que fortalece habilidades estratégicas, pensamiento probabilístico y gestión emocional bajo presión.