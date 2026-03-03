Egan Bernal recibió importante nominación en los Premios Laureus 2026
Los ganadores se conocerán el próximo 20 de abril en Madrid, España.
Este martes la Laureus World Sports Academy dio a conocer la lista de nominados a los Premios Laureus 2026, reconocidos galardones que destacan lo mejor del deporte mundial a lo largo del último año. Entre la lista de nominados se encuentra el ciclista colombiano Egan Bernal.
El zipaquireño es el único deportista del país entre los nominados en las ocho categorías que premia la Academia. El corredor del Ineos fue incluido en los candidatos al premio “Mejor regreso del año”.
¿Con quién compite Egan Bernal?
Egan Bernal comparte la nominación junto a su colega de profesión, el británico Simon Yates; la tenista estadounidense Amanda Anisimova; el golfista británico Rory McIlroy; la atleta venezolana Yulimar Rojas y la futbolista inglesa Leah Williamson.
La Academia tuvo en cuenta en la nominación de Egan su triunfo en la etapa 16 de la Vuelta a España, primera victoria en una grande tras el grave accidente que casi le cuesta la vida en el 2022.
En la temporada pasada, Egan Bernal también se coronó campeón nacional de contrarreloj y de fondo.
Todos los nominados
Deportista masculino del año
- Carlos Alcaraz (España) Tenis
- Ousmane Dembélé (Francia) Fútbol
- Mondo Duplantis (Suecia) Atletismo
- Marc Márquez (España) Motociclismo
- Tadej Pogacar (Eslovenia) Ciclismo
- Jannik Sinner (Italia) Tenis
Deportista femenina del año
- Aitana Bonmatí (España) Fútbol
- Melissa Jefferson-Wooden (EE. UU.) Atletismo
- Faith Kipyegon (Kenia) Atletismo
- Katie Ledecky (EE. UU.) Natación
- Sydney McLaughlin-Levrone (EE. UU.) Atletismo
- Aryna Sabalenka Tenis
Equipo del año
- Selección femenina de fútbol de Inglaterra (Reino Unido)
- Equipo europeo de la Ryder Cup Golf
- Equipo femenino de críquet de India
- McLaren Formula One Team (Reino Unido)
- Oklahoma City Thunder (EE. UU.): Baloncesto
- París Saint-Germain (Francia) Fútbol
Revelación del año
- Désiré Doué (Francia) Fútbol
- João Fonseca (Brasil) Tenis
- Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) Baloncesto
- Luke Littler (Reino Unido) Dardos
- Lando Norris (Reino Unido) Fórmula 1
- Yu Zidi (China) Natación
Regreso del año
- Amanda Anisimova (EE.UU) Tenis
- Egan Bernal (Colombia) Ciclismo
- Rory McIlroy (Reino Unido) Golf
- Yulimar Rojas (Venezuela) Atletismo
- Leah Williamson (Reino Unido) Fútbol
- Simon Yates (Reino Unido) Ciclismo
Deportista de acción del año
- Yago Dora (Brasil) Surf
- Kilian Jornet (España) Trail Running
- Chloe Kim (EE.UU) Snowboard
- Rayssa Leal (Brasil) Skateboard
- Molly Picklum (Australia) Surf
- Tom Pidcock (Reino Unido) Ciclismo
Deportista con alguna discapacidad del año
- Gabriel Araújo (Brasil) Natación adaptada
- Simone Barlaam (Italia) Natación adaptada
- Catherine Debrunner (Suiza) Atletismo Adaptado
- Kelsey DiClaudio (EE.UU) Hockey Hielo Adaptado
- Kiara Rodríguez (Ecuador) Atletismo Adaptado
Laureus Sport For Good
- A.S.D Gruppo Sportivo Valanga (Italia) Multideporte e inclusión
- Fútbol Más (Global) Fútbol y Bienestar
- King’s County Tennis League (EE.UU) Tenis e Inclusión
- MindLeaps (Global) Baile y Empleabilidad
- Rugby For Good (Hong Kong, China) Rugby e Inclusión
- Transformación Social TRASO (México) Artes marciales y bienestar
Cristian Pinzón
