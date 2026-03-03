Egan Bernal recibió importante nominación en los Premios Laureus 2026

Egan Bernal durante su participación en la Vuelta España 2025 / Getty Images / Tim de Waele

Este martes la Laureus World Sports Academy dio a conocer la lista de nominados a los Premios Laureus 2026, reconocidos galardones que destacan lo mejor del deporte mundial a lo largo del último año. Entre la lista de nominados se encuentra el ciclista colombiano Egan Bernal.

El zipaquireño es el único deportista del país entre los nominados en las ocho categorías que premia la Academia. El corredor del Ineos fue incluido en los candidatos al premio “Mejor regreso del año”.

¿Con quién compite Egan Bernal?

Egan Bernal comparte la nominación junto a su colega de profesión, el británico Simon Yates; la tenista estadounidense Amanda Anisimova; el golfista británico Rory McIlroy; la atleta venezolana Yulimar Rojas y la futbolista inglesa Leah Williamson.

La Academia tuvo en cuenta en la nominación de Egan su triunfo en la etapa 16 de la Vuelta a España, primera victoria en una grande tras el grave accidente que casi le cuesta la vida en el 2022.

En la temporada pasada, Egan Bernal también se coronó campeón nacional de contrarreloj y de fondo.

Todos los nominados

Deportista masculino del año

Carlos Alcaraz (España) Tenis

Ousmane Dembélé (Francia) Fútbol

Mondo Duplantis (Suecia) Atletismo

Marc Márquez (España) Motociclismo

Tadej Pogacar (Eslovenia) Ciclismo

Jannik Sinner (Italia) Tenis

Deportista femenina del año

Aitana Bonmatí (España) Fútbol

Melissa Jefferson-Wooden (EE. UU.) Atletismo

Faith Kipyegon (Kenia) Atletismo

Katie Ledecky (EE. UU.) Natación

Sydney McLaughlin-Levrone (EE. UU.) Atletismo

Aryna Sabalenka Tenis

Equipo del año

Selección femenina de fútbol de Inglaterra (Reino Unido)

Equipo europeo de la Ryder Cup Golf

Equipo femenino de críquet de India

McLaren Formula One Team (Reino Unido)

Oklahoma City Thunder (EE. UU.): Baloncesto

París Saint-Germain (Francia) Fútbol

Revelación del año

Désiré Doué (Francia) Fútbol

João Fonseca (Brasil) Tenis

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) Baloncesto

Luke Littler (Reino Unido) Dardos

Lando Norris (Reino Unido) Fórmula 1

Yu Zidi (China) Natación

Regreso del año

Amanda Anisimova (EE.UU) Tenis

Egan Bernal (Colombia) Ciclismo

Rory McIlroy (Reino Unido) Golf

Yulimar Rojas (Venezuela) Atletismo

Leah Williamson (Reino Unido) Fútbol

Simon Yates (Reino Unido) Ciclismo

Deportista de acción del año

Yago Dora (Brasil) Surf

Kilian Jornet (España) Trail Running

Chloe Kim (EE.UU) Snowboard

Rayssa Leal (Brasil) Skateboard

Molly Picklum (Australia) Surf

Tom Pidcock (Reino Unido) Ciclismo

Deportista con alguna discapacidad del año

Gabriel Araújo (Brasil) Natación adaptada

Simone Barlaam (Italia) Natación adaptada

Catherine Debrunner (Suiza) Atletismo Adaptado

Kelsey DiClaudio (EE.UU) Hockey Hielo Adaptado

Kiara Rodríguez (Ecuador) Atletismo Adaptado

Laureus Sport For Good