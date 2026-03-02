Israel ataca objetivos de Hezbolá “en todo Líbano”

El ejército israelí lanzó una ola de ataques contra Hezbolá “en todo Líbano”, tras disparos de cohetes reivindicados por el grupo respaldado por Irán, que por primera vez desde el inicio del conflicto ataca a Israel desde suelo libanés.

Un periodista de la AFP escuchó fuertes explosiones en Beirut a primera hora del lunes, mientras el ejército israelí afirmaba que había “comenzado a atacar objetivos de la organización terrorista Hezbolá en todo el Líbano”.

Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde el Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde un acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.

El ejército señaló más temprano que “en respuesta al lanzamiento de proyectiles de Hezbolá hacia el Estado de Israel”, las fuerzas israelíes habían “comenzado a atacar objetivos de la organización terrorista Hezbolá en todo el Líbano”.

De acuerdo con la agencia de noticias estatal de Líbano, los ataques fueron contra los suburbios chiítas en el sur de la capital.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo que los disparos hacia Israel perjudican los esfuerzos de Beirut por evitar un conflicto regional.

“El lanzamiento de misiles desde territorio libanés esta mañana va en contra de todos los esfuerzos y gestiones realizados por el Estado libanés para mantener al Líbano al margen de los peligrosos enfrentamientos militares que tienen lugar en la región”, dijo Aoun en un comunicado.

El movimiento libanés, respaldado por Teherán, confirmó el ataque contra Israel, el primero desde el comienzo de la ofensiva militar a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hezbolá indicó que fue “en respuesta por la sangre pura (...) de Alí Hoseiní Jamenei (...) y para defender a Líbano y su pueblo”.

Por su parte, Israel aseguró que había interceptado uno de los proyectiles, mientras que otros cayeron en “zonas abiertas” sin dejar víctimas o daños. “La organización terrorista Hezbolá actúa en representación del régimen iraní”, indicó.

- Israel pide evacuar Líbano -

El ejército israelí ordenó este lunes evacuar a los habitantes de medio centenar de localidades de todo el Líbano.

“Las actividades de Hezbolá obligan al ejército israelí a actuar contra él”, escribió en X la teniente coronel Ella Waweya, portavoz del ejército israelí. “Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente sus casas y alejarse de las aldeas al menos 1.000 metros para dirigirse a zonas despejadas”, añadió.

Un periodista de la AFP constató que residentes del sur del país huyeron en coche, con colchones amarrados al techo tras la advertencia.

Un denso tráfico procedente del sur congestionó las carreteras de la ciudad libanesa de Sidón, con coches llenos de familias y algunos con colchones atados al techo, constató la AFP.

Imágenes difundidas por los medios locales mostraban carreteras llenas de coches que salían de los suburbios del sur.

Medios libaneses informaron que más de 20 personas murieron en la agresión perpetrada esta madrugada por los sionistas en el sur de Líbano.

Fuentes señalaron que el número de heridos asciende a 60 personas.