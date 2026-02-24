China pide a EE. UU. cancelar aranceles “unilaterales” y ofrece sexta ronda de consultas

China pidió este martes a Estados Unidos que cancele los aranceles “unilaterales” impuestos a sus socios comerciales y se mostró dispuesta a celebrar una sexta ronda de consultas económicas bilaterales, tras los recientes ajustes arancelarios anunciados por Washington.

El Ministerio de Comercio chino instó hoy en un comunicado a la parte estadounidense a “cancelar y abstenerse de imponer aranceles unilaterales”, y reiteró que “la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas”.

Además, señaló que está dispuesta a mantener “consultas francas” con Estados Unidos en el marco de la sexta ronda de negociaciones económicas y comerciales que se celebrará próximamente, y expresó su deseo de que Washington trabaje “en la misma dirección” para mantener el desarrollo “saludable, estable y sostenible” de las relaciones bilaterales.

La publicación se produce después de que la Oficina de Aduanas de EE. UU. dejara de recaudar los aranceles adicionales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en línea con el fallo del Tribunal Supremo estadounidense, y aplicara en su lugar un recargo del 10 % a las importaciones al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Según la cartera comercial china, los gravámenes adicionales impuestos previamente por Washington incluían un 10 % vinculado al fentanilo y un 34 % de los llamados “aranceles recíprocos”, de los cuales un 24 % fue suspendido, lo que situaba el nivel efectivo adicional aplicado a China en el 20 %.

Pekín afirmó que seguirá “evaluando de forma integral” las medidas adoptadas por Estados Unidos y que, en función de la evolución de la situación, decidirá “en su debido momento” si ajusta las contramedidas dirigidas contra los aranceles estadounidenses.

Asimismo, advirtió de que se reserva el derecho a adoptar “todas las medidas necesarias” para salvaguardar sus intereses legítimos.