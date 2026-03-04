¿Qué cambia con las Zonas Libres de Drogas y Alcohol en Bogotá? Concejales debatieron nueva medida

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué cambia con las Zonas Libres de Drogas y Alcohol en Bogotá? Concejales explicaron nueva medida

El Consejo Distrital aprobó nuevas medidas para restringir el consumo de alcohol y drogas en los parques públicos y entornos escolares, con el propósito de proteger el sano disfrute familiar del espacio público.

El presidente del Concejo de Bogotá y autor de la iniciativa, Humberto ‘Papo’ Amín, del Centro Democrático, debatió junto a la cabildante del Pacto Histórico, Donka Atanassova, en 6AMW de Caracol Radio los alcances de esta restricción.

¿Qué dice la nueva restricción de consumo de alcohol y drogas?

El concejal Humberto ‘Papo’ Amín aclaró, en primer lugar, que a la administración distrital le corresponde el cumplimiento de esta medida, suscrita en el acuerdo al que llegó el cabildo de la ciudad.

Le podría interesar: Aprueban Zonas Libres de Drogas y Alcohol en parques y entornos escolares en Bogotá

“Lo que queremos es que existan zonas libres de droga en el Distrito Capital y que 100 metros alrededor de todas las entradas de instituciones educativas, de preescolar, de básica y media, y también en todos los parques de Bogotá, acabemos el consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol”, explicó Amín.

El cabildante del Centro Democrático destacó que se estableció un horario para la restricción, entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche, para que estos espacios estén libres para el disfrute y uso de los niños y adolescentes.

“Aquí no estamos atentando contra la dosis mínima. La dosis mínima y la dosis personal se podrán seguir manteniendo, pero lo importante es que en estos sitios debe primar el derecho de los niños”, agregó.

¿Se trata de una medida efectiva o de una política populista?

La bancada del Pacto Histórico se opuso abiertamente al acuerdo promulgado en el Concejo y algunos de sus representantes, como Donka Atanassova, dieron a conocer sus críticas ante una medida que consideran “populista”.

“Esa reglamentación ya existe, que es alrededor de los colegios, que es alrededor de ciertas instituciones. Digamos que eso ya está claro. Por lo tanto, este acuerdo es reiterativo e innecesario porque, además, el año pasado se aprobó otro acuerdo”, destacó la cabildante.

Atanassova señaló también que este tipo de regulaciones excede la órbita del Concejo de Bogotá, por lo cual la corporación estaría extralimitándose en sus funciones en plena época electoral

“Esto me parece un anuncio populista, que busca decir que ahora sí se va a solucionar algo, pero en realidad es un acuerdo que tiene casi ningún alcance en términos prácticos”, expresó.

Donka Atanassova destacó que Bogotá sí necesita una reglamentación en cuanto al consumo de drogas, pero una que siga el protocolo planteado por el Ministerio de Salud, con un enfoque participativo y exclusivamente represivo.

Escuche la entrevista COMPLETA:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:19 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: