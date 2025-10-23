Bogotá tendrá parque más grande que el Simón Bolívar: concha acústica con capacidad para 5mil personas

Bogotá además de ser una ciudad con bastante construcción también se caracteriza por tener diferentes espacio para que las personas puedan realizar actividades culturales, recreativas y deportivas.

Incluso, los parques de escala metropolitana comprender areas libres que cubren una superficie superior a 10 hectáreas, todas destinadas al desarrollo de usos activos.

Le puede interesar: 7 actividades gratis e imperdibles del Parque Simón Bolívar: hay un mirador

Parque más grande que el Simón Bolívar

El parque el Guaymaral es una ambiciosa obra que no solo se convertirá en el parque más grande de Bogotá, si no que también funcionará como un conector ecosistémico vital para el norte del Distrito. Esta obra hace parte del ambicioso proyecto urbanístico Lagos de Torca.

La ubicación del parque estará estratégicamente entre la calle 1983 y la 246, entre la carrera séptima y la futura avenida Boyacá, siendo este un nuevo tipo de pulmón verde que enmarca dentro del plan de desarrollo Lagos de Torca

La idea de este proyecto es que se convierta en un espacio para que las personas encuentren un atractivo para el deporte, la cultural , la naturaleza y miles de ciudadanos.

El epicentro de este parque se ubicará en la carrera séptima con calle 207 y contará con 170 hectáreas, esto lo caracteriza como el más grande de Bogotá, ya que el parque Metropolitano Simón Bolívar cuenta con 113, es decir 50 hectáreas menos. Además el parque de Guaymaral comparado con el Simón Bolívar es un 30% más grande.

Atracciones del parque Guaymaral

Dentro de lo estimado para el proyecto, se espera que cuente con varias atracciones que permitan ser un llamativo para los capitalinos y los turistas. En este orden de idas, se espera ala construcción de una concha acústica con capacidad para 5mil personas, lo que estima convertirse en un espacio para eventos culturales al aire libre.

De igual modo, se espera la construcción dentro de las zonas deportistas de una pista de BMX, chanchas de futbol, baloncesto y amplias áreas de juegos infantiles.

Además, contará con senderos naturales con la construcción de 45 kilómetros para caminar y montar bicicleta, recorriendo praderas, bosques y riberas de las quebradas.

Lea también: Las 5 localidades de Bogotá donde se concentra la mayor cantidad de robos de celulares en 2025

Cuáles son los parque Metropolitanos de Bogotá:

Parque Metropolitano Simón Bolívar

Parque Metropolitano El Tunal

Parque Metropolitano Tercer Milenio

Parque Metropolitano Cayetano Cañizares

Parque Metropolitano Villa Del Río

Parque Metropolitano La Independencia

Parque Metropolitano Virgilio Barco

Le recomendamos: Así puede visitar el parque Entrenubes en Bogotá: un mirador natural y mágico