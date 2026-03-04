PRIMICIA MinTrabajo ordena inspección a Movistar por plan de retiro voluntario tras fusión con Tigo

En medio del proceso de integración empresarial, Movistar Colombia envió a varios de sus colaboradores un comunicado en el que les propone acogerse a un Plan de Retiro Voluntario (PRV), en el marco de la fusión con Tigo.

Frente a este panorama, en el que se prevé la salida de varios empleados, Caracol Radio confirmó que el Ministerio de Trabajo ordenó una inspección a la empresa de telecomunicaciones para verificar las condiciones en las que se está desarrollando este proceso.

El anuncio del PRV se conoce luego de que, desde el 4 de febrero, Tigo asumiera el control de las operaciones de Movistar en Colombia, tras la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a finales de 2025.

Aunque ambas compañías operan bajo el control del grupo Millicom, las marcas habían anunciado que continuarán funcionando de manera independiente; sin embargo, esta última comunicación a los colaboradores supone lo contrario.

¿En qué consiste el Plan de Retiro Voluntario?

En el comunicado enviado a los trabajadores, la compañía señala que el plan busca “adaptar la organización a las necesidades actuales del negocio” y construir una estructura “sostenible y preparada para los próximos desafíos”.

El plan de retiro contempla la terminación laboral de mutuo acuerdo, con el reconocimiento de una bonificación equivalente a:

30 días de salario por cada año completo trabajado o fracción superior a seis meses.

15 días de salario por fracción inferior a seis meses.

Cabe resaltar que la empresa aclaró que la postulación a este plan es voluntaria. En ese sentido, adjuntó un documento de preguntas frecuentes y un simulador para calcular el valor aproximado de la bonificación.

Por ahora, se espera que la inspección del Ministerio de Trabajo determine si el proceso iniciado por Movistar cumple con las normas laborales en el contexto de reestructuración empresarial tras la integración de ambas compañías.