Tigo asumirá el control de Movistar en Colombia: qué cambia para usuarios, empleados y el mercado

La fusión de Tigo y Movistar busca equilibrar un mercado totalmente desajustado: Cielo Rusinque

La integración, que ya contaba con el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio, marca el inicio de un nuevo grupo empresarial que dejará de competir directamente en varios segmentos del negocio móvil y fijo.

El cambio fue notificado internamente a los empleados durante una reunión de alto nivel encabezada por directivos regionales de Telefónica, lo que confirma que la transición ya entró en su fase operativa.

El impacto real para millones de usuarios móviles y de hogar

Para los clientes, el mensaje inicial es de tranquilidad. No habrá cambios inmediatos en los servicios ni en las condiciones contractuales: los usuarios seguirán siendo clientes de Movistar y mantendrán sus planes y beneficios actuales.

Sin embargo, la apuesta del nuevo grupo estará en el mediano plazo. Con la integración de infraestructura y redes, la compañía busca fortalecer el despliegue de 5G y lanzar paquetes convergentes más competitivos que combinen servicios móviles y del hogar.

La fusión que reconfigura el tablero de las telecomunicaciones

Con esta integración, el mercado móvil colombiano queda concentrado en dos grandes bloques empresariales, puesto que, la operación ocurre en un contexto de alta concentración del sector. Actualmente, Claro lidera con cerca del 44% del mercado móvil, mientras que la unión entre Tigo y Movistar reducirá el número de grandes operadores de red a estos dos bloques principales.

Expertos advierten que este escenario podría generar dudas sobre competencia, precios y calidad del servicio, aunque las compañías defienden que la integración permitirá inversiones más robustas en tecnología y cobertura.

Los $855 mil millones en juego tras fusión Tigo-Movistar

Para cerrar completamente el proceso, aún falta la venta de la participación accionaria que mantiene el Estado colombiano en la compañía. Según el decreto expedido a finales de 2025, cada acción fue fijada en 772 pesos y el Gobierno podría recibir al menos 855.000 millones de pesos.

El destino de esos recursos sigue siendo una incógnita: algunos sectores plantean que deberían invertirse en infraestructura digital, mientras otros creen que podrían destinarse a aliviar presiones fiscales.

Con esta integración, el mercado colombiano tendrá menos jugadores, pero compañías más grandes, en un escenario que promete cambios graduales para usuarios y trabajadores en los próximos meses.