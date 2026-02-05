Tigo toma control de Movistar y la compañia se despide de Colombia tras dos décadas en el mercado

La operación se da en medio de un proceso de reorganización del mercado de telecomunicaciones en Colombia, marcado por la búsqueda de mayor escala para competir en infraestructura y acelerar el despliegue de fibra óptica y 5G.

Pues la salida de Movostar se enmarca en su estrategia regional de reorganización en Hispanoamérica, mientras que Tigo avanza en la consolidación de su operación en Colombia con el objetivo de fortalecer su capacidad de inversión y competencia en el mercado.

En una operación que marca un punto de inflexión para el sector de telecomunicaciones en Colombia, Tigo confirmó la conclusión exitosa de la oferta pública de adquisición (OPA) para quedarse con el 67,5 % de participación controladora que Movistar tenía en Colombia.

La transacción, valorada en USD 214,4 millones, se encuentra a la espera de su cierre definitivo, previsto para el 6 de febrero, y hace parte de un proceso más amplio que incluiría una segunda fase de privatización para adquirir acciones restantes. Según Tigo, el objetivo es consolidar un operador con mayor solidez financiera y capacidad de inversión para fortalecer redes, ampliar cobertura y acelerar el despliegue de tecnologías como la fibra óptica y el 5G en el territorio nacional.

Desde la compañía señalaron que la integración de los negocios busca impulsar la competencia en el mercado, mejorar la experiencia de los usuarios y avanzar en metas de inclusión digital, en un momento clave para la transformación tecnológica del país.

Por su parte, Movistar confirmó su salida definitiva del mercado colombiano, destacando su operación de casi dos décadas, y como legado la expansión de la banda ancha, el despliegue de redes 4G y 5G, y el desarrollo de la red de fibra óptica que actualmente conecta a millones de hogares. La empresa recordó que desde su llegada en 2005 participó en hitos relevantes como la implementación de VoLTE, el crecimiento de la infraestructura internacional con cables submarinos y la consolidación de un operador integrado bajo la marca Movistar.

Además del componente tecnológico, la compañía resaltó el impacto social alcanzado a través de la Fundación Telefónica Movistar, que según cifras oficiales benefició a más de 12,8 millones de personas con programas de formación digital, educación y empleabilidad dirigidos a poblaciones vulnerables.

El cambio refleja una etapa de transición en la industria, enfocada en fortalecer inversiones, ampliar cobertura y responder a los retos tecnológicos que enfrenta el mercado colombiano.