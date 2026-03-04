Nacional vs. Millonarios: Así está el historial de enfrentamientos directos en copas internacionales

Este miércoles, 4 de marzo, Atlético Nacional y Millonarios disputarán uno de los clásicos más importantes del país. Para esta ocasión, ‘Azules’ y ‘Verdolagas’ estarán en el escenario internacional.

El encuentro corresponde a la fase previa de la Copa Sudamericana y es a partido único, por lo que el ganador del encuentro avanzará, mientras que el equipo perdedor se despedirá del sueño internacional para este semestre.

Pese a que el enfrentamiento entre ambos es frecuente cada semestre en el fútbol de nuestro país, en el panorama internacional, el clásico cobra otro valor.

¿Cómo está el historial entre Nacional y Millonarios?

A lo largo de la historia, Millonarios y Atlético Nacional se han enfrentado 16 veces en competencias internacionales, dentro de las que se destacan los 10 juegos por Copa Libertadores y la final de la Copa Merconorte del año 2000.

Libertadores 1974: Nacional 0-3 Millonarios (Fase de grupos)

Libertadores 1974: Millonarios 2-1 Nacional (Fase de grupos)

Libertadores 1989: Millonarios 1-1 Nacional (Fase de grupos)

Libertadores 1989: Nacional 0-2 Millonarios (Fase de grupos)

Libertadores 1989: Nacional 1-0 Millonarios (Fase de grupos)

Libertadores 1989: Millonarios 1-1 Nacional (Fase de grupos)

Libertadores 1995: Nacional 0-0 Millonarios (Fase de grupos)

Libertadores 1995: Millonarios 2-0 Nacional (Fase de grupos)

Libertadores 1995: Nacional 2-1 Millonarios (Cuartos de final)

Libertadores 1995: Millonarios 1-1 Nacional (Cuartos de final)

Merconorte 1998: Millonarios 0-2 Nacional (Semifinal)

Merconorte 1998: Nacional 1-2 Millonarios (Semifinal)

Merconorte 2000: Millonarios 0-0 Nacional (Final)

Merconorte 2000: Nacional 2-1 Millonarios (Final)

Sudamericana 2007: Nacional 2-3 Millonarios (Fase II)

Sudamericana 2007: Millonarios 0-0 Nacional (Fase II)

Así las cosas, Millonarios se posiciona como el ganador de enfrentamientos directos con 6 victorias. Asimismo, empataron en 6 ocasiones y Atlético Nacional se quedó con el triunfo 4 veces.

Millonarios y Nacional en una final internacional

Dentro del historial entre ambos equipos se destaca una de las pocas finales internacionales que se han jugado entre equipos colombianos.

Se trata de la ya extinta Copa Merconorte, que para el año 2000 tuvo como protagonistas a ‘embajadores’ y ‘verdolagas’.

En dicho torneo participaron equipos de Venezuela, Ecuador, México, Perú, Costa Rica y Bolivia:

Oriente Petrolero.

Millonarios, Nacional y América de Cali.

Alajuelense.

Barcelona, El Nacional y Emelec.

Guadalajara, Pachuca, Toluca y Necaxa.

Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario.

Estudiantes de Mérida.

El título y la Copa quedaron en manos del conjunto paisa con un marcador global de 2 a 1.

Nacional Campeón Copa Mercosur. Foto: Getty Images.

¿A qué hora inicia el partido entre Nacional y Millonarios?

El partido entre Nacional y Millonarios comenzará a las 7:30 de la noche.

¿Por dónde ver el partido de Nacional vs. Millonarios?

Los derechos de transmisión están a cargo de ESPN y Disney+, quienes tendrán en exclusiva el evento deportivo.

No obstante, usted podrá seguir en el minuto a minuto en la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

