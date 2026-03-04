$10 millones de recompensa por información de delitos electorales en Barranquilla y Atlántico

Las elecciones al Congreso de la República de Colombia se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo de 2026.

Autoridades ofrecen hasta $10 millones de recompensa por información de delitos electorales durante las elecciones legislativas de este domingo, 8 de marzo. Así fue establecida tras un Consejo de Seguridad realizado en la Gobernación del Atlántico.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El Gobernador Eduardo Verano sostuvo que no se permitirá intereses ilegales que interfieran durante las elecciones de este domingo. Asimismo, manifestó que se busca garantizar unas elecciones tranquilas, y que no se perturbe el proceso electoral.

“No vamos a permitir de ninguna manera que intereses ilegales afecten el derecho fundamental de nuestros ciudadanos a elegir y ser elegidos”, dijo Verano.

Seguridad en Barranquilla y su área metropolitana

Por su parte, el área metropolitana de Barranquilla contará con más de 2.900 uniformados de la Policía para resguardar la seguridad durante las elecciones legislativas. Habrá apoyo aéreo y cobertura total en los puestos de votación.

Consejo de Seguridad. Foto: Gobernación del Atlántico. Ampliar Consejo de Seguridad. Foto: Gobernación del Atlántico. Cerrar

Además, en Barranquilla habrá 120 cuadrantes para asegurar la seguridad en todo el Distrito.

¿Cómo será la seguridad en los municipios del Atlántico?

Mientras tanto, la Policía del Atlántico desplegará 950 uniformados en todos los municipios del departamento, así lo indicó el Coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía del Atlántico

En resumen, serán 3.850 uniformados de la Policía que estarán desplegados en Barranquilla y todo el departamento para la seguridad de las elecciones del domingo.

Y las autoridades reiteran que la información relacionada con compra de votos, constreñimiento al elector, trashumancia u otros delitos electorales podrán ser suministrados con absoluta reserva.