Elecciones legislativas: Ejército desplegará más de 35.000 militares en la Costa Caribe este domingo

Luego de una reunión de coordinación en el Batallón Paraíso, en Barranquilla, el Ejército dio a conocer que serán más de 35.000 militares que estarán desplegados en todos los departamentos de la Costa Caribe para las elecciones legislativas de este domingo, 8 de marzo.

“En esta región hemos desplegado más de 35.000 hombres y mujeres, además tenemos un dispositivo con 15 aeronaves de diferente tipo y más de 30 elementos fluviales y navales que dan la garantía para que se desarrollen los comicios”, dijo el mayor general Juan Carlos Correa, inspector general de las Fuerzas Militares.

Manifestó que los militares del Ejército Nacional están capacitados para responder ante cualquier denuncia sobre delitos electorales y, además, atender a cualquier llamado de la ciudadanía.

“Hay un censo de 10 millones de personas de censo electoral en el Caribe, en casi 266 municipios. Por este motivo, hemos analizado las capacidades diferenciales que se requieren en cada territorio y de inteligencia que tenemos para poder hacer un despliegue efectivo”, indicó.

Por otra parte, sostuvo que están haciendo seguimiento a las denuncias de riesgo electoral que dio a conocer la Misión de Observación Electoral.