Kevin Mier volvió con cinta de capitán y arco en cero tras cuatro meses

Después de una larga recuperación, Kevin Mier volvió oficialmente a las canchas. El guardameta colombiano sumó minutos con la categoría Sub-21 de Cruz Azul en la victoria 0-2 frente a Santos Laguna, en Torreón, disputando todo el compromiso y manteniendo su portería en cero.

Su regreso se da cuatro meses después de la fractura de tibia que sufrió en el cierre del Apertura 2025, tras una fuerte entrada que lo obligó a iniciar un extenso proceso de rehabilitación. Desde entonces, el arco cementero quedó en manos de Andrés Gudiño, quien asumió la titularidad durante su ausencia.

Mier no solo fue titular en su reaparición, sino que además portó la cinta de capitán, una señal clara de liderazgo y del respaldo que mantiene dentro de la institución. Más allá del resultado, el foco estuvo en sus sensaciones: seguridad, ritmo y confianza bajo los tres palos.

Desde su llegada al club en enero de 2024, el colombiano ha sido pieza clave en el equipo, acumulando una importante cantidad de partidos y porterías imbatidas. Ahora, su prioridad es recuperar su mejor forma física y futbolística para volver a competir por el puesto en el primer equipo que dirige Nicolás Larcamón.

El contexto también juega a su favor y en su contra: Cruz Azul lidera el Clausura 2026 y atraviesa un buen momento colectivo, por lo que la decisión sobre quién custodiará el arco en el tramo decisivo del torneo será una determinación técnica.

