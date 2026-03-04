El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Juan David Aristizábal propone reformar el Sena, el Icetex y regular el lobby en el Congreso

Juan David Aristizábal, candidato a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, quien está en el tarjetón con el número 111, explicó sus propuestas para llegar al Congreso de la República.

¿Quién es Juan David Aristizábal?

El aspirante aseguró que lleva 15 emprendiendo y que tiene una fundación dedicada a buscarle financiación a los emprendedores.

“He sido profesor universitario, fui decano del CESA y soy un convencido de que este país necesita mejorar la educación, apostarle al emprendimiento y a los empleos”, dijo.

¿Por qué se presenta como el ‘candidato de la E’?

A propósito, dijo que quiere trabajar por la educación en Colombia que, según dijo, “se quedó desactualizada en los años 80″.

“No se está preparando en inteligencia artificial ni en inglés ni en educación emocional. Yo estoy proponiendo una reforma al currículum nacional. Lo segundo es que el Sena dejó de prepararnos para los empleos del futuro, entonces yo estoy proponiendo una reforma al Sena, para que haya un Sena que realmente nos prepare para esos trabajos”, señaló.

También propuso una reforma al Icetex.

“Hoy en día las familias están pagando más del 90% de sus ingresos en unas cuotas, nosotros estamos diciendo, mire, necesitamos que máximo sea el 30% del pago que se les está haciendo al Icetex”, señaló.

¿Qué haría para fortalecer la transparencia y enfrentar la corrupción desde el Congreso?

“Yo creo que lo más importante es preguntarse uno quién financia al candidato y quiénes están detrás. En el caso mío, yo saqué una Vaki para financiarme, han sido estudiantes, amigos, emprendedores que me han acompañado”, sostuvo.

Y agregó que también es necesario regular el lobby en el país.

“El lobby en Colombia necesita ponerse sobre la mesa, saber qué interés tienen, cómo se están desarrollando, porque los ciudadanos tienen que saber a uno quién lo respalda”, mencionó.

Finalmente, dijo que en el Nuevo Liberalismo se impulsa una forma distinta de hacer política.