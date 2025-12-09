Tribunal niega tutela del Partido Liberal y confirma la legitimidad del Nuevo Liberalismo

Imagen de referencia y logo del Nuevo Liberalismo. Foto: Getty Images / X @NvLiberalismo

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la tutela presentada por integrantes del Partido Liberal Colombiano que buscaba obligar al Nuevo Liberalismo a modificar su nombre, sus colores y sus símbolos, argumentando una supuesta confusión con la identidad del liberalismo tradicional.

Con esta decisión, el Nuevo Liberalismo mantiene plenamente su reconocimiento legal, un punto clave de cara al escenario político rumbo a 2026.

¿Qué buscaba la tutela contra el Nuevo Liberalismo?

La acción intentaba que el partido de Juan Manuel Galán ajustara su identidad visual y nominal, alegando similitudes con el Partido Liberal Colombiano.

Sin más embargo, el Tribunal consideró que la tutela no era el mecanismo adecuado para ese tipo de reclamaciones, por lo que la declaró improcedente.

¿Qué significa la decisión del Tribunal?

El fallo deja en firme la personería jurídica del Nuevo Liberalismo y despeja el camino para su participación política sin restricciones. La determinación también marca un revés para quienes cuestionaban el reconocimiento del partido.

El director del Nuevo Liberalismo celebró el fallo y aseguró que la decisión:

“Es un revés para quienes quisieron revictimizar la historia del Nuevo Liberalismo… El Nuevo Liberalismo es legítimo, es legal y está más vivo que nunca.”