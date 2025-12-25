Galán responde a acción de liberales para excluir al Nuevo Liberalismo: “mantenemos la identidad”

El Consejo Nacional Electoral falló a favor del Nuevo Liberalismo, en la demanda presentada por el Partido Liberal para presuntamente excluirlos de la contienda electoral, según lo señaló Juan Manuel Galán.

El órgano electoral negó el recurso de reposición interpuesto por un veedor del Partido Liberal, y confirmó un fallo previo que ya había cerrado esta discusión administrativa, que hace parte de las disconformidades entre los dos partidos políticos.

Este nuevo conflicto nació como parte de las discordias que el Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo han tenido en medio de una lucha por la identidad visual, los símbolos y la hegemonía política del sector liberal de cara a las elecciones de 2026.

Cabe recordar que Juan Manuel Galán sostiene que estos símbolos son parte del legado histórico de su padre, Luis Carlos Galán, y que el Partido Liberal busca “despojarlos” de su identidad para presuntamente excluirlos de la contienda electoral.

Galán celebra decisión

A través de un video, Juan Manuel Galán aseguró que el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión adecuada, porque el Nuevo Liberalismo ya tiene una identidad y la va a salvaguardar.

“Seguiremos ejerciendo nuestros derechos con legalidad y vocación democrática”, señaló.