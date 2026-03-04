Intensifican jornadas de limpieza en sectores afectados por las inundaciones en Montería

Montería

El Dorado y Vallejo, sectores fuertemente afectados por las inundaciones en el occidente de Montería, fueron epicentro de una intensa jornada de limpieza este 3 de marzo. Las labores de aseo fueron lideradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en coordinación con la Defensa Civil y el cuerpo de bomberos de la ciudad.

“Todo mi agradecimiento a los voluntarios, al cuerpo de bomberos, a la Defensa Civil colombiana, aquí avanzamos en coordinación con la Alcaldía de Montería para limpiar todas las calles de los barrios El Dorado y Vallejo, donde hace unos días el agua subía más de un metro. La UNGRD ha entregado más de 250 ayudas adicionales a las que ha entregado el sector privado, los municipios y la Gobernación de Córdoba”, dijo el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, en el marco de la jornada.

Las autoridades informaron que este tipo de acciones permitirían que las familias que un día fueron desplazadas por las aguas retornen a sus viviendas en condiciones de salubridad.

Cabe recordar que las inundaciones afectaron a 11 sectores de la margen izquierda de la capital de Córdoba.