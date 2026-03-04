Fiscalía confirma que crímenes de hermanas en Malambo habría sido por retaliación

Director de la Fiscalía en el Atlántico, Daniel Gómez Acuña

El director Seccional de Fiscalías Atlántico, Daniel Gómez Acuña, dijo que hubo interceptación telefónicas para tratar de ubicar a los captores de las dos hermanas, menores de edad, que luego fueron halladas sin vida y enterradas en un sector enmontado en el municipio de Malambo, Atlántico.

También que tuvo conocimiento de mensajes y videos que se asemejan a secuestro extorsivos.

“Hay una persona capturada, identificada como Juan David Taguada Olivares, de 19 años, alias ‘Tata’, quien cuenta con una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego”, dijo el fiscal.

Gómez Acuña agregó que el detenido sería una de las personas que habría participado en este doble homicidio.

Alias ‘Tata’, según la Fiscalía, fue capturado en la Clínica Altos de San Vicente. Además, este miércoles sería legalizada su detención.

El director Seccional de Fiscalías Atlántico dio a conocer que se emitirá otra orden de aprehensión contra un menor que también estaría implicado en este hecho.

“Tenemos una información muy importante, pero no podemos hablarla ni revelar, porque todavía se está perfeccionado esa investigación”, puntualizó.

Hipótesis

Según Gómez Acuña, las hermanas salieron de sus casas con sus novios en medio de las fiestas del Carnaval.

No obstante, dio a conocer que “uno de los sujetos identificó una serie de mensajes de una de las niñas (hermanas) hacia unas personas de unas estructuras criminales, donde se interpretó por esta persona (sujeto) que ellas se habían metido con uno de ellos para ubicarlos y ponerlos en algún lado para sufrir algún tipo de retaliacion”, argumentó.

Para finalizar, el fiscal indicó que están investigando informaciones relacionadas con qué grupos como Bloque Resistencia Caribe (‘Los Costeños’) y ‘Los Pepes’ estarían detrás del hecho.