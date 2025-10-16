Más de 2.4 billones de pesos se han invertido en la renovación del Campín: Sencia

Millonarios se estrenará en la Liga colombiana solo hasta la tercera fecha del campeonato / Twitter: @MillosFCOficial.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Sencia, Juan Luque, aseguró que el ambicioso proyecto de la Ciudad del Entretenimiento transformará una amplia zona de Bogotá con la construcción del que será el estadio más moderno de América Latina, además de una gran oferta cultural, deportiva y turística.

Según explicó Luque, en medio de la Cumbre Bogotá Moderna, la iniciativa contempla una inversión que supera los 2,4 billones de pesos, con un componente de 1,8 billones en infraestructura. El complejo incluirá un estadio multipropósito, un hotel, áreas comerciales, espacios para la salud y la innovación deportiva, un pabellón ferial, el primer centro de esports del país y zonas recreativas para toda la familia.

“Estamos hablando de la modernización de una zona, de una ciudad del entretenimiento, donde vamos a tener el estadio más moderno de América, que nos va a traer una gran cantidad de turistas para verlo”, destacó el directivo.

El proyecto generará más de 1.500 empleos en la fase inicial de construcción, llegando a 4.000 en el pico de obra y a 6.000 empleos directos durante la operación, además de cientos de empleos indirectos que beneficiarán a distintos sectores económicos.

Detalles sobre el proyecto

Luque explicó que el complejo contará con más de 100 mil metros cuadrados de áreas públicas, el equivalente a ocho veces la Plaza de Bolívar, con amplios espacios verdes y zonas de recreación.

“Todo esto generará beneficios tributarios y sociales continuos para Bogotá durante los próximos 100 años. Queremos que los ciudadanos se sientan felices de vivir en esta ciudad y disfrutar de sus espacios”, afirmó.

La iniciativa busca también un equilibrio entre deporte y cultura, con alianzas con Idartes para realizar muestras artísticas y eventos en espacios abiertos, además de auditorios y teatros para conciertos y presentaciones.

Fecha de entrega

La primera fase del proyecto —que incluye la construcción del estadio— se entregará en diciembre de 2027, mientras que el resto de la infraestructura se completará dos años después.

