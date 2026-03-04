Gobierno Nacional invertirá de $2.700 millones para fortalecer reapertura del Parque Tayrona

Santa Marta

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo anunció nuevas acciones para fortalecer el turismo en el Parque Nacional Natural Tayrona, tras la situación que recientemente afectó su operación. Desde la entidad se solicitó acompañamiento al proceso, destacando la importancia estratégica del parque para la economía turística del país y, especialmente, para Santa Marta y su zona de influencia.

Según lo informado, por el viceministro de Turismo (e), Juan Sebastián Sánchez en diálogo con Caracol Radio, se logró articular esfuerzos con el sector privado, las Fuerzas Militares, el Distrito de Santa Marta y Parques Nacionales, con el fin de definir una hoja de ruta que permita consolidar la recuperación y promoción del destino. Entre las primeras medidas se encuentra la estructuración de un producto turístico que impulse la competitividad del parque a nivel nacional e internacional.

La próxima semana será enviado un equipo técnico al área protegida, en coordinación con Parques Nacionales, para identificar los puntos específicos donde se focalizará la inversión. El proyecto ya fue definido y contará con recursos por 2.700 millones de pesos destinados exclusivamente al fortalecimiento del Tayrona.

Le puede interesar:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lideró reunión ante el cierre del Parque Tayrona

Esta inversión hace parte de una bolsa más amplia de 5.700 millones de pesos orientada a la promoción de los parques naturales del país. Los recursos permitirán mejorar infraestructura clave como señalética, senderos y puntos de venta, buscando optimizar la experiencia de los visitantes y dinamizar la economía turística alrededor del parque.