Santa Marta es sede del Congreso Bananero 2026 con expertos de talla internacional

Santa Marta

El Cuarto Congreso Bananero Colombiano 2026 se consolidó como uno de los escenarios para el fortalecimiento y proyección de la agroindustria bananera en el país. Bajo el lema “Más que fruta, futuro”, el encuentro reunió durante dos días a expertos nacionales e internacionales en Santa Marta para debatir sobre los principales retos y oportunidades del sector, abordando temas como sostenibilidad, innovación tecnológica, sanidad vegetal, inteligencia artificial, comercio internacional y adaptación al cambio climático.

La agenda permitió conectar las dinámicas globales con la realidad productiva del banano, una actividad que representa uno de los principales motores económicos y generadores de empleo en varias regiones del país.

Le puede interesar:

Autoridades realizan primer patrullaje militar en la Ciénaga Grande de Santa Marta

Dos días de análisis, intercambio de conocimiento y construcción de soluciones para el futuro del sector. Con esta agenda, el Congreso Bananero Colombiano se posiciona como un escenario clave donde convergen ciencia, industria y política pública, permitiendo a productores, empresarios e investigadores tomar decisiones informadas frente a los retos actuales.