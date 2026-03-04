Tras más de dos semanas de cierre, reabre el Parque Nacional Natural Tayrona

Santa Marta

El Gobierno Nacional anunció la reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona, tras superar las condiciones de riesgo que obligaron a su cierre mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026.

Bajo el liderazgo de la ministra Diana Marcela Morales, se activó una articulación institucional con la Policía, el Ejército y autoridades locales para restablecer la seguridad en los accesos y al interior del área protegida.

Además, se estructuró respaldo técnico y financiero, junto con un plan de promoción apoyado por el Fondo Nacional del Turismo, garantizando una reapertura con orden, presencia institucional y sostenibilidad para uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del país.

“Actuamos con decisión para garantizar que el Tayrona reabra con seguridad, presencia institucional y respaldo a las comunidades. Proteger este patrimonio natural es una responsabilidad del Estado, y hoy le cumplimos a los colombianos asegurando que su reapertura se dé con orden, garantías y sostenibilidad.” dijo, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.