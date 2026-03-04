Tras más de dos semanas de cierre, reabre el Parque Nacional Natural Tayrona
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo asumió de manera inmediata la coordinación interinstitucional para superar las circunstancias que dieron lugar a la medida.
Santa Marta
El Gobierno Nacional anunció la reapertura del Parque Nacional Natural Tayrona, tras superar las condiciones de riesgo que obligaron a su cierre mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026.
Bajo el liderazgo de la ministra Diana Marcela Morales, se activó una articulación institucional con la Policía, el Ejército y autoridades locales para restablecer la seguridad en los accesos y al interior del área protegida.
Además, se estructuró respaldo técnico y financiero, junto con un plan de promoción apoyado por el Fondo Nacional del Turismo, garantizando una reapertura con orden, presencia institucional y sostenibilidad para uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del país.
“Actuamos con decisión para garantizar que el Tayrona reabra con seguridad, presencia institucional y respaldo a las comunidades. Proteger este patrimonio natural es una responsabilidad del Estado, y hoy le cumplimos a los colombianos asegurando que su reapertura se dé con orden, garantías y sostenibilidad.” dijo, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.
