Autoridades realizan primer patrullaje militar en la Ciénaga Grande de Santa Marta

Magdalena

La seguridad en la Ciénaga Grande de Santa Marta comenzó a reforzarse con la realización del primer patrullaje militar en este complejo lagunar, una zona que durante años ha enfrentado dificultades relacionadas con el control territorial y la vigilancia.

El recorrido también incluyó sectores del municipio de Puebloviejo y hace parte de las medidas adoptadas tras compromisos establecidos en recientes encuentros de seguridad para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en el área.

Para este primer operativo fueron utilizadas dos embarcaciones que permitieron recorrer distintos puntos de la ciénaga hasta donde las condiciones técnicas lo hicieron posible. Durante la jornada se confirmó que la zona hace parte de la jurisdicción del Ejército Nacional, lo que permitirá ampliar las labores de control y vigilancia.

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Además, se avanza en la gestión de embarcaciones de calado especial que facilitarían el acceso a sectores más complejos del ecosistema y ampliarían la capacidad operativa en futuras intervenciones.