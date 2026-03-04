Parque Tayrona se prepara para su reapertura

Santa Marta

Luego de un cierre preventivo, el Parque Nacional Tayrona, alista su reapertura esta semana, lo que representa un nuevo impulso para la economía turística del Magdalena y el Distrito de Santa Marta.

La misión es liderada por Parques Nacionales Naturales de Colombia en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, la Alcaldía de Santa Marta, la Policía y Gobernación de Magdalena. Su propósito es reunir los soportes técnicos que permitan determinar si es viable una reapertura sectorizada del parque.

El Parque Nacional Natural es una de las áreas protegidas más emblemáticas del país y un eje clave para la economía regional y la cadena de valor turística. Por eso el proceso de evaluación avanza con celeridad priorizando la vida, la seguridad y la conservación del ecosistema.

Al mismo tiempo, Parques Nacionales trabaja de la mano de la Fuerza Pública y otras instituciones y autoridades territoriales e indígenas buscando establecer medidas integrales que recuperen la seguridad en la zona para los habitantes de la región. los turistas y nuestros guardaparques.