Metro de Bogotá abrirá 1.000 cupos de formación y empleo para jóvenes

La Universidad ECCI y Metro Línea 1 S.A.S. firmaron un convenio que permitirá formar y vincular laboralmente a más de 1.000 estudiantes en la construcción y operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

El acuerdo establece un protocolo que incluye admisión, capacitación técnica, prácticas y posible vinculación laboral. Según la entidad, la meta es preparar talento en áreas directamente relacionadas con la obra, como infraestructura ferroviaria, sistemas eléctricos, señalización, mantenimiento y operación de transporte masivo.

La brecha entre estudio y trabajo

Uno de los puntos centrales del convenio es responder a la necesidad de contar con mano de obra calificada en un campo que ha tenido oferta limitada en Colombia, como la infraestructura ferroviaria urbana.

La alianza busca que los estudiantes adquieran conocimientos aplicados a un proyecto real. Esto puede facilitar su inserción laboral, aunque la vinculación dependerá de los procesos internos y necesidades del concesionario.

La Primera Línea tendrá cerca de 24 kilómetros de extensión y, según las proyecciones oficiales, podrá movilizar más de 70.000 pasajeros por hora en cada sentido cuando esté en funcionamiento pleno. Esa capacidad implica una estructura técnica compleja que requiere personal capacitado no solo durante la construcción, sino también en la etapa de operación.

Le puede interesar: SuperSociedades sanciona a Impoamericana Roger, inmersa en corrupción de carrotanques en UNGRD

Los proyectos de transporte masivo suelen generar empleo en distintas fases. En la etapa constructiva se demandan perfiles técnicos y operativos; posteriormente, en la operación, se requieren profesionales especializados en mantenimiento, control y gestión del sistema.