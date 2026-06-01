Falsos comparendos con códigos QR en Bogotá: autoridades alertan sobre nueva modalidad de estafa. (Foto: cortesía Caracol Radio, Alcaldía de Bogotá y Getty)

La Secretaria de Seguridad junto al GAULA de la Policía alertan a la ciudadanía por una buena modalidad de estafa en Bogotá que utiliza falsos comparendos con códigos QR para engañar a los conductores.

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¿Cómo funcionan los falsos comparendos?

Según las autoridades, los delincuentes estarían dejando volantes, folletos o stiker en carros estacionados en vía pública o bahías de parqueo. En los volantes se informa sobre una supuesta infracción de tránsito que contiene un codigo QR para consultar o solucionar el comparendo y de esta manera ingresar a sitios web que imitan las plataformas oficiales para obtener información personal y utilizarla para cometer fraudes, robos de identidad y extorsiones.

Asimismo reiteraron que ningún organismo de tránsito impone comparendos mediante papeles informales adheridos a vehículos ni solicita pagos o consultas a través de códigos QR desconocidos.

¿Qué recomendaciones debo tener en cuenta evitar ser víctima?

Ante esta situación, las principales recomendaciones son:

No escanear códigos QR de origen desconocido.

Verificar la autenticidad de cualquier enlace antes de ingresar información.

Consultar comparendos únicamente a través de canales oficiales.

Activar la autenticación en dos pasos en redes sociales y correos electrónicos, para evitar la perdida de perfiles.

No suministrar datos personales o financieros en páginas web no verificadas.

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Aumentan las capturas por estafa en Bogotá

De acuerdo con cifras de la Policía de Bogotá, durante lo corrido de 2026 han sido capturadas 29 personas por el delito de estafa, un incremento del 7 % frente al mismo periodo del año anterior.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse alerta frente a este tipo de engaños y denunciar cualquier situación sospechosa. Asimismo en caso de estafa puede comunicarse con el equipo AIDE de la Secretaría de Seguridad a la línea (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.