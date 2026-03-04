Hable con elPrograma

04 mar 2026 Actualizado 14:08

Bucaramanga

Fila desde las 4 de la madrugada para reclamar subsidio en Bucaramanga: ciudadanos denuncian demoras

Beneficiarios de Colombia Mayor, denuncian desorganización y largas esperas bajo el sol. En Santander son 144.886 beneficiarios

Foto: Caraco Radio

Desde el 2 de marzo comenzó en Santander la entrega de las transferencias monetarias correspondientes a los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor, del gobierno nacional, según anunció el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya.

En el Santander, 144.886 adultos mayores reciben este apoyo económico, pero una situación particular se ha registrado en Bucaramanga, en donde desde el primer momento de la entrega de este subsidio, largas filas han sido protagonistas de las jornadas, adultos mayores aseguran que suman hasta 7 horas de esperar, de pie y al sol, para recibir el pago.

