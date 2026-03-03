Mueren dos mujeres en accidentes en Floridablanca y Bucaramanga: una es menor de 16 años

Bucaramanga

En un primer hecho, un trágico accidente de tránsito se registró en la paralela oriental, en sentido Floridablanca a Bucaramanga, donde una adolescente de 16 años que se movilizaba en motocicleta perdió la vida tras un choque entre dos buses de la empresa de Transpiedecuesta.

De acuerdo con testigos, los vehículos colisionaron, al parecer, por exceso de velocidad. En medio de ambos buses se desplazaba una motocicleta en la que se movilizaban una mujer y su hija. La menor, quien iba como parrillera, falleció en el lugar de los hechos.

La joven de 16 años, relatan algunos testigos, era hija de un integrante de la Policía Nacional, estudiante de primer semestre de derecho de la Universidad Santo Tomás, mientras que su madre conducía la motocicleta al momento del siniestro.

Además, se conoció que alrededor de cuatro personas que se movilizaban en uno de los buses resultaron lesionadas y fueron atendidas por personal médico.

En un segundo hecho, una auxiliar de enfermería fallece en accidente de tránsito en el puente Provenza

Un nuevo accidente fatal se registró en la paralela, en sentido sur-norte, a la altura del puente de Provenza. Según la información conocida, en el siniestro vial estuvieron involucradas una volqueta y una motocicleta.

Producto del fuerte impacto, una mujer identificada como Heidy Dayanna Ropero Rey, auxiliar de enfermería, que se movilizaba en la moto perdió la vida en el lugar de los hechos.

Estos siniestros viales han causado una fuerte congestión vehicular en la autopista Floridablanca a Bucaramanga, afectando la movilidad en uno de los corredores más transitados del área metropolitana.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas de los dos accidentes.