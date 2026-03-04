VIDEO | Profesor de la Universidad Industrial de Santander enfrenta a encapuchados

Bucaramanga

Durante la más reciente protesta efectuada por un grupo de personas encapuchadas en la sede principal de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en Bucaramanga se suscitó un hecho inédito.

Sucedió cuando un grupo de personas que cubrían sus rostros con pasamontañas llegó a uno de los salones del edificio Camilo Torres donde había una clase.

En un video se observa como uno de los tres encapuchados irrumpe en el aula y le dice a los estudiantes que deben salir. El profesor que está dictando clase adopta una actitud que hoy es calificada de valiente.

El docente, adscrito a la facultad de Ciencias pide respeto al sujeto quien desconcertado intenta apelar a la fuerza. El maestro no se intimida y conserva un tono firme intentando continuar la clase.

Al final, el maestro “gana la partida”. Acto seguido, los estudiantes se ponen de lado de su profesor. “Aquí nos quedamos para cuidar las cosas”, se escucha decir en el video.

Fuentes informaron que “los encapuchados lanzaron papas bomba, pintaron grafitis y partieron algunos vidrios para conmemorar el hallazgo de los restos de Camilo Torres”.

También reclamaban por la no aprobación de algunas reformas en el Congreso y por la cercanía del Día Internacional de la Mujer.

En otro vídeo que pudo conocer Caracol Radio, se observó que algunos estudiantes universitarios increpan y critican el accionar violento de los encapuchados en edificios y salones de clase, “aquí nos quedamos para cuidar las cosas”, manifiestan.