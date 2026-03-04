Magnicidio Luis Carlos Galán: Juez ordenó la libertad del general (r) Miguel Maza Márquez
El exdirector del DAS fue condenado por el crimen del precandidato presidencial, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha (Cundinamarca).
Justicia
El juez 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, le otorgó la libertad condicional al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, quien fue condenado por su responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989, en el municipio de Soacha (Cundinamarca).
El general en retiro tendrá un período de prueba de 132 meses, 29 días y 13 horas, es decir, 11 años y un mes aproximadamente.
