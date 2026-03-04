Hable con elPrograma

04 mar 2026

Justicia

Magnicidio Luis Carlos Galán: Juez ordenó la libertad del general (r) Miguel Maza Márquez

El exdirector del DAS fue condenado por el crimen del precandidato presidencial, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

El general (r) Miguel Maza Márquez fue condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán. Foto: Colprensa / MARIO FRANCO(Thot)

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

El juez 16 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, le otorgó la libertad condicional al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, quien fue condenado por su responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989, en el municipio de Soacha (Cundinamarca).

El general en retiro tendrá un período de prueba de 132 meses, 29 días y 13 horas, es decir, 11 años y un mes aproximadamente.

En desarrollo...

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

