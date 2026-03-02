“Se presentó avistamiento de un dron, pero no hubo alerta en Hidroituango”: Comandante FF. MM.
El general Hugo López se refirió en 6AMW a la supuesta alerta que impidió la llegada del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia a Hidroituango.
“Se presentó avistamiento de un dron, pero no hubo alerta en Hidroituango”: Comandante FF. MM.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo.
Escuche la entrevista COMPLETA:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio