02 mar 2026 Actualizado 15:33

“Se presentó avistamiento de un dron, pero no hubo alerta en Hidroituango”: Comandante FF. MM.

El general Hugo López se refirió en 6AMW a la supuesta alerta que impidió la llegada del alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia a Hidroituango.

"Se presentó avistamiento de un dron, pero no hubo alerta en Hidroituango": Comandante FF. MM.

“Se presentó avistamiento de un dron, pero no hubo alerta en Hidroituango”: Comandante FF. MM.

Noticia en desarrollo.

Escuche la entrevista COMPLETA:

