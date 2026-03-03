“Hay que pasar de la politiquería a la política de Estado”: candidato a la Cámara Andrés Gaviria

Este martes, 3 de marzo, habló en los micrófonos de 6AM W el candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Andrés Gaviria, quien se refirió a su intención de aspirar al Congreso.

Gaviria aseguró en su primera intervención que una de las ambiciones que tiene para llegar al legislativo es “retomar las grandes obras que a Antioquia parece que se le olvidaron. Se nos convirtieron los pequeños problemas en grandes y estamos enfrascados en muchos debates con la nación que no conducen a ninguna parte y que tienen a las personas sufriendo en las vías, el puerto, la minería, la salud”.

Y así, señaló: “Acá hay que dar un debate con altura y pasar de la politiquería a la política de Estado”.

Sobre la paz total

A pesar de que Gaviria hace parte del Centro Democrático, reconoció que los problemas en materia de seguridad que hay en Colombia “no empezaron con el Gobierno del presidente Petro”.

“Hay que reconocer, y esto puede que no le guste a una parte de mi sector, que los problemas no iniciaron con el Gobierno de Gustavo Petro. Esto se ha venido incubando hace más de 10 años”.

Explicó que lo que pasó en la actualidad fue que ”la paz total fue la cereza del pastel y hoy hay municipios a media hora de Medellín que están sufriendo el ataque del ELN, de las disidencias de las Farc y de ‘Calarcá’. Lo primero tiene que ser levantar todas esas mesas de negociación, eso no está sirviendo para absolutamente nada. Y segundo, llegar no sólo con fuerza de tareas conjuntas, con Policía, con Fuerza Aérea al territorio, sino con esa presencia del Estado que siempre ha sido la mayor incapacidad que hemos visto desplegada en los años".

