Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 mar 2026 Actualizado 05:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Juez decretó ilegal la captura de escolta de secretario de la Cámara y quedó en libertad

El escolta, Luis Alfredo Acuña, que pertenece a la UNP, fue capturado en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, con 145 millones de pesos.

Captura a escolta de secretario de Cámara. Foto: Policía Nacional

Captura a escolta de secretario de Cámara. Foto: Policía Nacional

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías ordenó la libertad inmediata del escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien fue capturado en la mañana de este martes con 145 millones de pesos en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, tras declarar ilegal la detención.

Se trata de Luis Alfredo Acuña, escolta asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

Además, se ordenó la devolución del dinero que le fue encontrado al momento de la captura.

El abogado Iván Cancino explicó que, durante la audiencia de legalización de captura, se detectó que se cometieron errores en medio del procedimiento y, además, dijo que “la presunción de inocencia y el debido proceso no son algo ligero”.

El abogado Iván Cancino se pronunció sobre la audiencia en la que obtuvo la libertad inmediata del escolta. Foto: tomada del trino.

El abogado Iván Cancino se pronunció sobre la audiencia en la que obtuvo la libertad inmediata del escolta. Foto: tomada del trino.

¿Cómo se dio la captura?

El escolta Luis Alfredo Acuña, se movilizaba en un vehículo Toyota Corolla con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador, quien busca ocupar la curul del muy polémico senador Carlos Trujillo.

La información fue confirmada por el propio director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien señaló que hay una instrucción directa del presidente de la República, Gustavo Petro, para perseguir delitos electorales, a cinco días de los comicios legislativos.

El funcionario aclaró que, aunque el escolta está en la nómina de la unidad, el vehículo que transportaba el dinero, aparentemente destinado a la compra de votos, no es de propiedad de la UNP.

Lacuoture, Trujillo y Restrepo hacen parte del mismo grupo político.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir