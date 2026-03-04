Juez decretó ilegal la captura de escolta de secretario de la Cámara y quedó en libertad

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías ordenó la libertad inmediata del escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien fue capturado en la mañana de este martes con 145 millones de pesos en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, tras declarar ilegal la detención.

Se trata de Luis Alfredo Acuña, escolta asignado al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

Además, se ordenó la devolución del dinero que le fue encontrado al momento de la captura.

El abogado Iván Cancino explicó que, durante la audiencia de legalización de captura, se detectó que se cometieron errores en medio del procedimiento y, además, dijo que “la presunción de inocencia y el debido proceso no son algo ligero”.

El abogado Iván Cancino se pronunció sobre la audiencia en la que obtuvo la libertad inmediata del escolta. Foto: tomada del trino. Ampliar El abogado Iván Cancino se pronunció sobre la audiencia en la que obtuvo la libertad inmediata del escolta. Foto: tomada del trino. Cerrar

¿Cómo se dio la captura?

El escolta Luis Alfredo Acuña, se movilizaba en un vehículo Toyota Corolla con 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador, quien busca ocupar la curul del muy polémico senador Carlos Trujillo.

La información fue confirmada por el propio director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien señaló que hay una instrucción directa del presidente de la República, Gustavo Petro, para perseguir delitos electorales, a cinco días de los comicios legislativos.

El funcionario aclaró que, aunque el escolta está en la nómina de la unidad, el vehículo que transportaba el dinero, aparentemente destinado a la compra de votos, no es de propiedad de la UNP.

Lacuoture, Trujillo y Restrepo hacen parte del mismo grupo político.