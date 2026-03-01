Capturan a alias “Tuta” integrante de estructura criminal que financiaba a el ELN

La Policía Nacional logró la captura de alias “Tuta” y otro integrante de una estructura criminal que financiaba a el ELN, específicamente a la estructura criminal Juan Fernando Porras Martínez.

La investigación permitió establecer la existencia de una organización dedicada al financiamiento del ELN mediante el apoderamiento ilícito de hidrocarburos en el poliducto Pozo Colorados Galán, uno de los puntos más afectados por este fenómeno en el departamento de Cesar.

La estructura criminal coordinaba la extracción ilegal de combustible, su transporte y la posterior comercialización, generando millonarios recursos que eran destinados al sostenimiento de actividades terroristas y fortalecimiento logístico del grupo armado.

Según las autoridades por medio de la Operación “Temis” se han afectado la finanzas de los integrantes, quienes registraban un incremento patrimonial injustificado representado en bienes de muebles e inmuebles. Durante la investigación se evidenciaron movimientos bancarios superiores a los 1.300 millones de pesos, como resultado de la acción el ELN dejaría de recibir aproximadamente 200 millones de pesos mensuales, producto del cobro de “impuestos” criminales exigidos para autorizar la actividad ilícita y ofrecer “seguridad” a los controles que realizaba la Fuerza Pública.

Asimismo, se estableció que alias “Tuta” realizaba pagos a cabecillas del ELN que alcanzaban los 770 millones de pesos, recursos que fortalecían la capacidad operativa y delictiva de la estructura. Además de esto coordinaban acciones con integrantes del grupo armado para atentar contra miembros de la Fuerza Pública, ofreciendo pagos de hasta 15 millones de pesos con el propósito de evitar capturas e incautaciones de vehículos cargados con combustible hurtado en zonas de injerencia como Ocaña y Río de Oro.