Registrador responde a Petro: “Software se usó en su elección y lo tiene el CNE para el escrutinio”
El registrador Hernán Penagos aseguró que el sistema usado para elegir al presidente Gustavo Petro fue actualizado y entregado al CNE para el escrutinio de 2026.
En Sin Anestesia de La Luciérnaga, Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia, defendió el software electoral y replicó al presidente Gustavo Petro: “El software electoral fue el mismo con el que se eligió y hoy está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.
