04 mar 2026 Actualizado 23:59

Registrador responde a Petro: “Software se usó en su elección y lo tiene el CNE para el escrutinio”

El registrador Hernán Penagos aseguró que el sistema usado para elegir al presidente Gustavo Petro fue actualizado y entregado al CNE para el escrutinio de 2026.

Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia. Foto Caracol Radio

Maria José Castro

En Sin Anestesia de La Luciérnaga, Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia, defendió el software electoral y replicó al presidente Gustavo Petro: “El software electoral fue el mismo con el que se eligió y hoy está en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

