¿Cuándo se cometería delito electoral en Colombia? Exregistrador analiza caso de escolta Luis Acuña

Este miércoles, 4 de marzo, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el exregistrador Juan Carlos Galindo, quien se pronunció a propósito de la captura y posterior liberación de Luis Alfredo Acuña, escolta del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, por llevar 145 millones de pesos en efectivo y publicidad de Daniel Restrepo, candidato al Senado por el Partido Conservador.

“No soy penalista, no soy experto en esas materias, simplemente conozco algunos de los tipos penales que tienen relación con el proceso electoral. Pero, obviamente, en estos casos podría darse corrupción al sufragante siempre y cuando existieran pruebas de que alguien estuviera prometiendo, pagando o entregando dinero o dádiva o algún tipo de beneficio a otra persona para inducir el voto”, aseguró en su primera intervención.

Y agregó: “El tema de la compra/venta de votos sí se puede investigar, sí se puede procesar, y sí se puede condenar. El tema es que se requiere voluntad política de las instituciones y de los funcionarios ”.

A pesar de lo anterior, el exregistrador Galindo aseguró que en el país “es difícil probar que hay un efectivo que va a estar destinado a la compra de de votos, salvo que sean agarrados infraganti”, pero reconoció que sí “debe haber acción del Estado para controlar ese tipo de fraudes electorales que son los que se cometen en Colombia”.

Y así, concluyó explicando que “en Colombia no hay fraude electoral respecto del proceso electoral propiamente dicho, sino fraude electoral en compra-venta de votos, en financiación ilícita de campañas y en constreñimiento al elector”.

