Colombia vence a Argentina en la She Believes Cup: así quedó la tabla de posiciones

La Tricolor sumó sus primeros tres puntos y ya es tercera en la tabla, a la espera del exigente duelo contra Estados Unidos

La Selección Colombia Femenina reaccionó a tiempo en la She Believes Cup y derrotó 1-0 a la Selección Argentina Femenina , un resultado que cambia el panorama en la clasificación y la vuelve a meter en la pelea del torneo.

Después del mal debut, el equipo dirigido por Angelo Marsiglia entendió que no había margen para otro error. El partido fue cerrado y disputado en la mitad del campo, pero Colombia logró marcar diferencia en el segundo tiempo.

Al minuto 64 apareció la conexión clave: asistencia de Leicy Santos y definición precisa de Linda Caicedo para decretar el 1-0 definitivo. Un gol que no solo significó el triunfo, sino tres puntos de oro en la tabla.

Así quedó la tabla de posiciones de la She Believes Cup

Tabla de posiciones de la She Believes Cup

Pos. Selección Puntos Diferencia Partidos 1. Canadá 3 +3 1 2. Estados Unidos 3 +2 1 3. Colombia 3 -2 2 4. Argentina 0 -3 2

Con esta victoria, Colombia alcanza tres unidades y se ubica en la tercera posición del certamen, manteniéndose con opciones de escalar dependiendo de los otros resultados de la jornada.

Ahora el foco está puesto en el duelo frente a la Selección de Estados Unidos Femenina, el rival más fuerte del grupo. Para aspirar a un resultado positivo, el equipo deberá mejorar la efectividad en el último tercio y sostener el orden defensivo que mostró ante Argentina.

La reacción llegó y la tabla vuelve a abrir el camino. El reto ahora será confirmar la mejoría ante la máxima potencia del torneo.