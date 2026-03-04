Capturan a alias “Choco” responsable de homicidios en Bogotá y Atlántico

Capturado por homicidio en la localidad de San Cristóbal en Bogotá

En la localidad de San Cristóbal, la Policía Metropolitana de Bogotá logró la captura en flagrancia de Jonathan José Rivaldo Roa, alias ‘Choco’, por el delito de homicidio.

De acuerdo con la información, su captura se dio el pasado 1 de marzo del 2026 luego que uniformados reaccionaran al ver que, el hombre en compañía de otra persona, ingresó a un billar de esta localidad ubicado en el barrio Las Columnas y, mediante el uso de un arma de fuego, asesinó a otro ciudadano.

Además, sería al parecer integrante del grupo delincuencial Los Pepes del Clan del Golfo y estaría involucrado en un hecho sicarial en el año 2025 en el municipio de Baranoa del departamento del Atlántico, donde lamentablemente pierde la vida una menor de edad de 12 años.

Finalmente, este hombre de 32 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.