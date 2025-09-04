Capturan a 30 presuntos responsables de homicidios en Bogotá

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá dieron a conocer la captura en las últimas semanas de 30 presuntos responsables de homicidios en la ciudad.

Entre los capturados se destaca alias ‘Cocheche’, responsable de dos homicidios efectuados en el año 2024 en el norte de Bogotá. Por otra parte, un hombre de 41 años que abusó sexualmente y posteriormente asesinó a su expareja sentimental en un motel de la localidad de Engativá, para evitar ser capturado se habría ocultado durante un mes en el sector del Codito.

Asimismo, fue aprehendido un adolescente que en un hecho de intolerancia el pasado 26 de febrero de 2025 en medio de una riña por una gorra en el barrio Piamonte de la localidad de Bosa, causó la muerte a otro menor con un arma cortopunzante, también fue presentado ante la justicia un joven de 17 años que agredió a su pareja sentimental propinándole 22 heridas con arma cortopunzante causándole la muerte.

Según cifras de la Policía, durante el año 2025 se han capturado 365 personas por el delito de homicidio, de los cuales 132 en fueron en flagrancia y 233 mediante orden judicial. Asimismo, 279 armas de fuego han sido incautadas en los dos últimos meses, lo que representa un promedio de 5 armas de fuego incautadas por día.