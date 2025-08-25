Cayó presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo en la región Caribe y Bogotá

En Soacha - Cundinamarca, en el marco de la estrategia institucional contra los autores materiales e intelectuales de homicidios a policías, la Policía Nacional en coordinación con autoridades del Reino Unido, ejecutó la operación VICTORIA logrando la captura de JOSÉ MIGUEL MUÑOZ ZÚÑIGA, alias “TOTOY”, supuesto eslabón clave del GAO Clan del Golfo en la región Caribe y Bogotá ,para dirigir estructuras sicariales responsables de homicidios selectivos.

ASPECTOS DE INTERÉS

Presenta orden de captura por los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO; FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ARMAS DE FUEGO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR.

Sería responsable de la ejecución de los homicidios el 20ABR25 en Cartagena – Bolívar del subintendente Jhon Evangelista, patrullero Andrés Carillo Bayona y el ciudadano Rufino Girado, bajo la modalidad de sicariato con arma de largo alcance.

También, habría efectuado el homicidio de Wilson de Jesús Gaviria Gómez (30JUN24) líder del programa del Gobierno Nacional “Aguante Popular por la Vida” y el ciudadano Javier Pérez (22ENE25) hechos ocurridos en Cartagena – Bolívar.

Al parecer, entrenado por el Clan del Golfo en combate urbano y rural, experto en armas y explosivos, pieza clave en la coordinación de hechos sicariales contra la fuerza pública y población civil.

“Con la Operación Victoria, la Policía Nacional logra un golpe estratégico contra los responsables de homicidios a policías, debilitando las estructuras criminales y protegiendo a la fuerza pública y a la ciudadanía.”