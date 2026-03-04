Activan plan de seguridad electoral en Cundinamarca: 15 mil uniformados custodiarán el proceso

En las últimas horas se llevó acabo un comité de seguridad en el que se definieron las acciones estratégicas y el dispositivo que se implementará en todo el departamento de Cundinamarca en las próximas elecciones legislativas.

De acuerdo con la información, se habilitarán 437 puestos de votación en zonas urbanas, 232 en áreas rurales, 11 en centros carcelarios, 4 puestos censo y 68 puntos adicionales que amplían la cobertura en el territorio.

El operativo contempla también un esquema para el traslado y custodia de los pliegos electorales hacia las comisiones escrutadoras departamentales. Por eso, la estrategia integra las capacidades de la Policía de Cundinamarca, la Policía Metropolitana de Soacha, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo coordinado que busca blindar cada etapa del proceso electoral.

“Garantizamos todas las condiciones para que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional de elegir y ser elegidos”, dijo el secretario de Gobierno de Cundinamarca, Luis Fernando Navarro Jiménez.

Para esta jornada se contará con 3.662 policías y más de 10.018 uniformados del Ejército, además del apoyo de la Fiscalía en los 15 circuitos judiciales, donde se dispondrán puntos de atención para recibir posibles denuncias ciudadanas.