Estas son las medidas del Gobierno para elecciones del próximo 8 de marzo: Ley seca y restricciones

Se acerca una fecha importante en Colombia, y es la del 8 de marzo, donde los colombianos escogerán a los próximos congresistas, y además, a los que encabezazarán las candidaturas presidenciales.

El Gobierno ya tiene listas las primeras medidas que serán decretadas, con ocasión a la jornada electoral.

Se trata de las primeras medidas con las que el Gobierno busca garantizar seguridad para los votantes.

¿Cuáles son las medidas?

-Ley seca a partir el 7 de marzo a las 6:00 pm hasta las 7:00 de la mañana del lunes 9 de marzo.

-Cierre de fronteras con Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá y Perú, desde el 7 de marzo hasta el lunes 9 de marzo a las 7 de la mañana. La hora del inicio de la medida está pendiente por definir, por las afectaciones que puede generar para los comerciantes.

-Restricciones para reuniones políticas desde el 2 hasta el 9 de marzo, únicamente se podrán hacer durante estas fechas en recintos cerrados.

-Habrá enlaces del Ministerio del Interior en los 32 departamentos y en Bogotá, quienes estarán desde el 5 de marzo pendiente de la vigilancia de los comicios.

-Para el próximo 4 de marzo, quedó programada la última reunión de comisión de seguimiento electoral.

-Desde el lunes a medio día, quedará instalado el puesto de mando unificado para vigilar las elecciones en el exterior.

-La próxima semana, seguirán las reuniones entre la cúpula militar, el Ejército y el Gobierno, para afianzar todo lo que tiene que ver con la seguridad de los comicios.